Angajat din Filipine, identificată drept „JW”, susţine că a fost forţată să mănânce resturile ce rămâneau de la familia diplomatului saudit Khalid Basfar şi a purtat o zgardă pentru a putea fi chemată „24 de ore din 24”.



În cadrul unor audieri preliminare la Tribunalul Muncii din centrul Londrei, aceasta a spus că lucra zilnic de la 7 dimineaţa până la 23.30 seara, fără pauză.



Pentru şase săptămâni de muncă, femeia a primit doar 9.000 de riali (1.906 lire sterline), fiind plătită cu 0,63 lire sterline pe oră, scrie independent.co.uk.



Basfar, prim-secretar la Ambasada Regală a Arabiei Saudite la Londra, i-a promis femeii salariul minim şi o zi liberă, în fiecare săptămână, în schimbul permisului de muncă.



JW a declarat că era abuzată verbal de familia diplomatului, nu putea pleca din casa lui şi acesta nu-i dădea salariile.



„Sclava” avea voie să telefoneze familiei doar de două ori pe an, folosind telefonul mobil al lui Basfar.



Basfar a cerut ca acest caz şocant de sclavie să fie „clasat”, invocând imunitatea sa diplomatică.



Totuşi, acest lucru a fost respins de judecătorul Jill Brown, deoarece tratamentul angajatei este echivalent cu sclavia şi traficul de persoane.



„Femeia este o victimă a traficului, a fost exploatată de acuzat şi familia lui”, a declarat judecătoarea Brown.



Mai mult, JW a declarat că Basfar a dat-o afară fără motiv. Acesta este în prezent membru al personalului regatului din Arabia Saudită.



JW a fost angajată în casa diplomatului din Arabia Saudită începând cu noiembrie 2015.



Femeia a fost adusă în Marea Britanie în august, cu viză, ca servitoare privată a acestuia.



Pentru a-i obţine viza, Basfar a fost de acord ca filipineza să muncească 8 ore pe zi, 50 de ore pe săptămână, cu 16 ore libere în fiecare zi, o zi liberă pe săptămână şi un concediu anual de o lună.



Aceasta ar fi urmat să primească şi cazare, respectiv salariul minim pe economie.



Din nefericire, după ce a ajuns în Marea Britanie, JW nu a primit niciun salariu timp de un an.



Audierile din acest an vor stabili dacă JW a fost sau nu „o sclavă” a familiei diplomatului saudit.

Mediafax Foto / Mario Tama