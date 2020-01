Există însă şi veşti îmbucurătoare, care arată că viaţa renaşte din cenuşă în unele zone arse recent. Fenomenul a fost surprins în imagini de fotograful local Murray Lowe, care investiga modul în care focul a afectat tufişurile din apropierea casei sale din Kulnura, de pe coasta centrală, New South Wales. El a descoperit ierburi verzi şi frunze de trandafir care au răsărit printre trunchiurile arse ale arborilor.

Trecând prin Kulnura, s-a oprit la marginea Parcului Naţional Dhurag, într-o o comunitate restrânsă, care a supravieţuit în mare parte incendiului. „Cenuşa se ridica în aer la fiecare pas, în timp ce ne plimbam printre trunchiurile copacilor, într-o linişte înfricoşătoare pe care numai nişte focuri de această intensitate o pot lăsa în urmă”, a explicat Lowe. Descoperirea urmelor de viaţă vegetală „a fost semnul reînnoirii pe care o căutam. Am fost martorii renaşterii unei păduri din cele pentru care Australia este atât de cunoscută", a adăugat.

Fotografiile au fost distribuite de mii de ori pe reţelele de socializare, după ce Lowe, în vârstă de 71 de ani, le-a postat luni şi a oferit oamenilor de pretutindeni speranţa că efectul devastator al incendiilor nu este ireversibil.

