Fratele asasinat al lui Kim Jong-un, informator CIA. Avea contacte şi în China / Dezvăluirile WSJ

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenţiei Centrale de Informaţii din SUA, potrivit publicaţiei The Wall Street Journal, informează cotidianul The New York Times.