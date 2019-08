Materialul video a fost realizat de filiala din SUA a televiziunii, iar pe harta prezentată de jurnalişti doar Australia a fost etichetată corect.

Este cel mai recent incident de acest tip care implică Noua Zeelandă şi localizarea sa pe harta lumii. Acest stat este frecvent omis de pe hărţi, fapt care a determinat-o pe premierul Jacinda Ardern să apară într-o campanie de protest specială în 2018.

"Echipa noastră matinală de jurnalişti americani a făcut o mică gafă", a confirmat un reprezentant al Russia Today pentru site-ul neozeelandez Newshub. "Am corectat eroarea imediat ce am remarcat-o şi am oferit echipei o nouă hartă a emisferei sudice pentru a ne asigura că nu vor mai repeta greşeala", a mai spus acesta.

Materialul video, difuzat pe 15 august, a fost corectat între timp pentru versiunea online, fiind încă disponibil pe canalul de pe platforma YouTube a RT America. Materialul este acompaniat de textul "acest video este însoţit de o hartă corectată".

Noua Zeelandă, care are 4,7 milioane de locuitori, este adesea omisă de pe hărţi, motiv pentru care Ministerul Turismului a iniţiat o campanie pentru a combate fenomenul. În filmuleţele incluse în campanie, Ardern şi actorul de comedie Rhys Darby vorbesc despre "o nouă mare conspiraţie: Noua Zeelandă dispare de pe hărţi".