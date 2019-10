„Game of Thrones” va reveni pe micile ecrane. Vezi ce va apărea în renumitul serial

Reţeaua de televiziune HBO a anunţat, marţi, că a comandat zece episoade ale unui spin off al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", intitulat "House of the Dragon", ce se bazează pe volumul "Fire & Blood" a scriitorului George R. R. Martin, potrivit Reuters.