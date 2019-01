Cel puţin şase pasageri ai unui tren au fost ucişi pe podul Great Belt din Danemarca, după ce au fost loviţi de prelata şi obiectele căzute dintr-un tren de marfă, anunţă Poliţia locală, citată de Reuters.

O furtună puternică îngreunează intervenţia serviciilor de urgenţă, care ajung cu greu la trenul blocat pe podul ce leagă două din cele mai importante insule daneze, Zealand şi Fyn.

BREAKING: Six people have died in a train accident on a bridge in Denmark.



