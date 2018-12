SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune din Grecia şi face parte dintr-un grup media care include un post radio şi care este afiliat cotidianului Kathimerini, relatează agenţia Reuters.

Un dispozitiv a fost declanşat în apropierea sediului SKAI la ora locală 02:35, în urma unor avertismente trimise către două publicaţii, informează poliţia. Pe pagina web, postul informează că ferestele au fost sparte de la primul la al şaselea etaj.

