Bomba americană, cu greutatea de 100 de kilograme, a fost găsită în Piaţa Alexander din Berlin.

Autorităţile germane au instituit un perimetru de securitate cu raza de 300 de metri şi încearcă să preia bomba pentru a o distruge într-un poligon militar.

yet another day, yet another bomb from WWII found in Berlin 🤷‍♂️ https://t.co/79a3eFWDv7