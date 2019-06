Vârsta lui Rodham nu este cunoscută cu exactitate, dar acesta s-ar fi născut în 1954, la şase ani după Clinton, care are acum 71 de ani şi la patru ani după Hugh, celălalt frate al lui Hillary, în vârstă de 69 de ani, într-o suburbie din Chicago, scrie The Guardian.



„Aseară ne-am pierdut fratele, pe Tony”, a scris Clinton pe Twitter. „Cuvintele sunt greu de găsit, mintea mea este inundată cu amintiri cu el din prezent. Când intram într-o cameră, el reuşea să o lumineze cu râsul său”.



Clinton l-a descris pe fratele ei drept „bun, generos, un soţ minunat pentru Megan şi tată pentru Zach, Simon şi Fiona”, cei trei copii ai săi.



„Ne va lipsi foarte mult”, a mai spus fosta Primă Doamnă a Americii.



Hillary Clinton nu ştie exact cum a murit fratele ei. Rodham a urmat cursurile Colegiului Wesleyan din Iowa şi ale Universităţii din Arkansas, dar nu a absolvit.



Ajuns la maturitate, acesta a lucrat ca şi consultant, dar a fost şi gardian la închisoare, detectiv particular, investitor şi vânzător de asigurări.



În 2008, Tony a ajutat-o pe sora lui în campania pentru nominalizarea la alegerile prezidenţiale din partea democraţilor.



Potrivit unui articol din 2015, publicat de New York Times, ca şi fratele său Hugh, Rodham a fost criticat pentru că s-ar fi folosit de relaţiile pe care le avea cu sora lui şi soţul ei, Bill Clinton.



„Totul merge în ambele direcţii”, a declarat Rodham într-un interviu din 1999, referindu-se la relaţia sa cu Hillary şi Bill Clinton.



În acelaşi an, Casa Albă i-a mustrat public pe Tony şi Hugh Rodham pentru o afacere cu alune exportate din fosta republică sovietică Georgia, cu ajutorul lui Aslan Abashidze, rivalul politic al preşedintelui georgian şi aliatul lui Clinton, Eduard Shevardnadze.



„Dacă acest proiect merge înainte, nu vom aproba nbimic şi vom continua să le transmitem oficialilor georgieni că afacerea nu are nicio legătură cu sancţiunile impuse de guvernul SUA”, a declarat, la acea vreme, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Joe Lockhart.