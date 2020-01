„Vom acorda o atenţie deosebită situaţiei epidemice, iar magazinele vor fi închise până la o nouă notificare”, se arată în comunicat, care menţionează că serviciul de cumpărături online Ikea va continua să funcţioneze, scrie CNN..

Ikea are 30 de magazine în China, inclusiv unul din Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, potrivit site-ului companiei.

În China, Ikea este un loc popular pentru cumpărători, care petrec mult timp în magazin sau la restaurant, în timpul cumpărăturilor de mobilier. Astfel de obiceiuri de consumator pot duce la răspândirea coronavirusului, deoarece experţii şi oficialii sfătuiesc oamenii să evite zonele aglomerate.

