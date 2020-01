Videoclipul publicat de către Joe Lervasi prezintă un avion RAAF care zboară printr-un „infern portocaliu” care se desfăşura într-una dintre zonele afectate de incendii.

„Oamenii noştri sunt antrenaţi şi profesionişti, dar nu reuşesc întotdeauna că ducă la bun sfârşit misiunea din prima încercare”, a scris bărbatul pe Twitter.

Imaginile au fost surprinse din cabina piloţilor şi se poate observa cum vizibilitatea este zero iar priveliştea pare a fi ruptă din infern.

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf