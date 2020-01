„Proaspăt sacrificat şi livrat la uşa ta”, aşa sună anunţurile vânzătorilor de carne exotică pentru consumatorii din China. În pofida faptului că sursa epidemiile mortale din trecut (SARS) sunt legate de obiceiurile alimentare ale asiaticilor, autorităţile au rămas destul de indulgente în privinţa comercializării şi consumului de animale exotice. Ceea ce în SUA sau în Europa este de neconceput, în Asia este legat de tradiţia culinară. În aceste pieţe se vând la grămadă crocodili, koala, pisici, câini, vulpi vii, pui de lup, salamandre uriaşe, şerpi, şobolani, lilieci, păuni, porcine, gândaci, scorpioni, viermi vii, fructe de mare, aproape orice formă de viaţă imaginabilă.

Autorităţile din China au recunoscut că nu au depistat sursa zero a infecţiei cu noul coronavirus, deoarece primul pacient nu a avut contact cu marfa din piaţa din Wuhan, dar 27 dintre cei 41 de oameni infectaţi în prima fază a răspândirii focarului au consumat carne din piaţă, scrie publicaţia chineză xinhuanet.com. Asta înseamnă că mediul insalubru din piaţa de animale exotice a servit ca vehicol pentru propagarea coronavirusului.

Epidemiile virale nu sunt singurul pericol reprezentat de aceste pieţe de carne vie. Populaţiile de animale sălbatice sunt epuizate pe măsură ce sunt braconate şi vânate. Focarele virale duc la distrugerea în masă a animalelor domestice, ceea ce creşte costul proteinei animale de bază şi la scumpirea la nivel global a cărnii de consum. Cu alte cuvinte, bolile pot migra cu uşurinţă către animalele domestice, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu pesta porcină sau cu gripa aviară.

Comerţul alimentar cu animale sălbatice vii, inclusive specii rare sau pe cale de dispariţie, este o parte subestimată, rar documentată a economiei cenuşii din multe ţări din Asia şi Africa, scrie publicaţia americană thehill.com.

Dog meat is also sold on the Wuhan China market. The virus can also be transmitted from contaminated dog meat when you eat it. It is shameful that Xi Jinping is always looking for excuses. The cruel dog meat trade must be finally banned.https://t.co/H50SBm8Cah pic.twitter.com/tkobcruaCu