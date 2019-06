Jian Liu a păstrat 60 de role de film. Era un student în vârstă de 20 de ani la Beijing în primăvara anului 1989, atunci când o mişcare studenţească prodemocraţie a atras mii de susţinători în Piaţa Tiananmen. Captivat de spiritul mişcării de protest, a făcut fotografii circa 50 de zile.

Jian Liu îşi aminteşte că a fost încântat de entuziasmul şi de revendicările îndrăzneţe ale protestatarilor, care cereau mai multă libertate şi oprirea corupţiei.

Jian Liu, a student of fashion design, photographed the Tiananmen Massacre and had kept them hidden for 30 years. He has finally released the photos to the public.

More: https://t.co/7wz5zLl482 pic.twitter.com/nbw5GAljF4