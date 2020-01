Opera din Sydney a proiectat pe zidurile clădirii, fotografii care au surprins cele mai emoţionante momente din timpul incendiilor din Australia, într-un act de solidaritate cu victimele şi cu pompierii care se confruntă cu flăcările, relatează News.com.

Imaginile au fost prezentate pe zidurile operei din Sydney, în timpul nopţii, într-un spectacol emoţionant de lumini, plin de culoare menit să redea speranţa cetăţenilor australieni.

Fotografiile au captat momentele de solidaritate din timpul incendiilor care au făcut ravagii în Australia în ultimele luni şi care au rezultat în pierderi de vieţi omeneşti şi distrugerea faunei.

„Luminăm zidurile Operei din Sydney pentru a ne arăta susţinerea colectivă faţă de toţi cei afectaţi de aceste incendii devastatoare şi pentru a ne exprima profunda recunoştinţă serviciilor de urgenţă şi voluntarilor pentru incredibilul lor efort şi curaj. Aceste circumstanţe dificile sunt încă în plină desfăşurare şi ne dorim să trimitem un mesaj de speranţă şi încurajare australienilor", a declarat Louise Herron, director al Operei din Sydney.

The famous sails of the @SydOperaHouse have been lit up in a special tribute tonight. While there have been many people, agencies and groups involved in the bush fire effort, there is special recognition for #NSWRFS volunteers who have given up their time to help others. pic.twitter.com/QEMfGxQz5k