Un expert britanic în transmiterea şi dinamica evolutivă a bolilor infecţioase a publicat o lucrare cu patru colegi, în care estimează parametrii de transmitere pentru coronavirusul din Wuhan, iar cifrele arată îngrozitor.

Dr. Jonathan Read estimează că doar 5,1% din infecţiile din Wuhan sunt identificate şi că o explozie a numărului de cazuri este la mai puţin de două săptămâni distanţă.

This doesnt look good, neither as 1400 ppl only infected. #ChinaVirus #Virus #coronavirus #Wuhan pic.twitter.com/XywtD5uxPr

Până la 4 februarie, scrie el „modelul nostru prezice că numărul persoanelor infectate din Wuhan va fi mai mare de 250.000 (interval de predicţie, 164.602 până la 351.396)”, transmite forexlive.com.

Chinese doctor in the city of Wuhan in tears announcing that there are too many cases of sick people. pic.twitter.com/LwwCbQryPX