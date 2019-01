Poliţia a recomandat publicului să evite zona unde a avut loc incidentul, care s-a produs la scurt timp după miezul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area. — Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019

Departamentul de Poliţie din Torrance a transmis pe Twitter că a intervenit în cazul unui incident soldat cu "victime multiple" la Gable House Bowl, o sală de bowling şi alte jocuri.

Multiple victims have been shot after a gunman opened fire at a bowling alley in Torrance, California.



Torrance Police confirmed "reports of shots fired with multiple victims down", on Twitter. pic.twitter.com/KLUU449Wfu — Lilian Chan (@bestgug) January 5, 2019

Mai mulţi martori oculari au declarat pentru LA Times că un individ ar fi tras cu arma după o altercaţie.

"A fost o bătaie şi am auzit focuri de armă", a declarat un martor. Alte persoane au povestit că s-au ascuns în baie în timpul incidentului.

Brandon Tire, în vârstă de 31 de ani, a declarat pentru L.A.Times că sărbătorea aniversarea unui prieten. Juca bowling, când a izbucnit o încăierare şi a auzit focuri de armă. Când s-a întors, fratele său fusese împuşcat în piept.

Oameni care încearcă să-i găsească pe cei dragi:

It’s a fluid situation here, people trying to figure out where loved ones are. pic.twitter.com/RT9AjgsiVK — Ruben Vives (@LATvives) January 5, 2019

”Latrice Radford era la un film şi nu observase că pierduse 25 de apeluri telefonice. Mai târziu, a aflat că fratele ei, Michael Radford, de 20 de ani, a fost împuşcat”, scrie LA Times.

Poliţia este în căutarea autorului atacului armat care a fugit după ce a împuşcat mai multe persoane.

"Investigatorii întreprind în acest moment o anchetă, şi încearcă să identifice suspectul sau suspecţii implicaţi", se afirmă într-un comunicat al Poliţiei din Torrance, oraş aflat la aproximativ 40 de kilometri sud de Los Angeles.