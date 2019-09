Surse din cadrul Ministerului Apărării au precizat, pentru Mediafax, că un militar din România a murit, joi, în urma unei explozii în Kabul.

Cel puţin 10 persoane au murit în urma atentatului din Kabul

Cel puţin 10 persoane au murit şi alte 42 au fost rănite în urma atentatului produs joi în capitala afgană Kabul, în apropierea sediilor ambasadei Statelor Unite şi misiunii NATO, au anunţat oficialii locali, citaţi de Reuters.

Dăncilă: Ne obligă să luptăm împotriva terorismului

Ştirea iniţială

O maşină încărcată cu explozibil a fost detonată joi în estul capitalei afgane Kabul, în apropierea zonei în care se află misiunile diplomatice străine, printre care ambasada Statelor Unite şi sediul misiunii NATO, au anunţat oficialii locali, citaţi de Associated Press.

Cel puţin trei persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, a transmis directorul spitalului la care au fost transportate victimele.

Firdaus Faramarz, purtător de cuvânt al poliţiei din Kabul, a anunţat că explozia a avut loc în Districtul Nouă al Poliţiei şi cel mai probabil a vizat zona Shashdarak, în care se află sediile serviciilor naţionale de securitate din Afganistan.

Eyewitnesses said the blast at NDS checkpoint in Sashdarak area in #Kabul was a car bomb.



Footage: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/FrtQDOsNA8