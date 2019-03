"Franţa şi Italia sunt dispuse să blocheze amânarea Brexit, la summitul UE, dacă nu obţin garanţii că această decizie va asigura semnarea de către Londra a unui acord cu UE şi o ieşire bine organizată", afirmat sursa menţionată anterior.

În ceea ce priveşte reuniunea de marţi de tema Brexit, la nivelul miniştrilor Afacerilor europene, sursa a relatat că majoritatea statelor membre ale UE "nu văd nici un sens în amânarea ieşirii Marii Britanii din UE fără un scop specific care să poată fi atins".

"Fiecare zi de întârziere creşte incertitudinea şi daunele economice cauzate de această situaţie. Dacă nu vedem o perspectivă clară asupra modului în care amânarea cu câteva luni poate garanta ajungerea la o înţelegere între Londra şi Bruxelles, ieşirea fără un acord Brexit, cu definirea ulterioară a regulilor jocului, devine mai preferabilă, deşi noi am făcut tot posibilul pentru a evita acest lucru", a adăugat sursa.

De altfel, cu ocazia reuniunii de marţi, Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru Afaceri Europene, a solicitat Guvernului britanic să ofere motive "credibile" pentru amânarea Brexit, adăugând că incertitudinea din prezent este inacceptabilă.

Theresa May a trimis miercuri o scrisoare oficială preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care cere prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar şi implicit amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Mai multe ţări membre UE, inclusiv România, au îndemnat Marea Britanie să prezinte o strategie clară privind Brexit.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercuri. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor sau dacă nu va fi supus votului, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.

Foto: Hepta