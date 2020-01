Incendiile de pe coasta estică a Australiei durează din luna noiembrie a anului trecut, iar fumul a traversat deja jumătate din suprafaţa planetei, notează BBC. Potrivit NASA, fumul a fost vizibil pe cerul Americii de Sud la începutul anului, iar până pe 8 ianuarie s-a întins pe jumătate din suprafaţa globului.

„Ne aşteptăm ca fumul să facă cel puţin un circuit întreg în jurul globului”, susţine NASA. Agenţia spaţială americană este de părere că fumul ar putea cauza o ”răcire sau o încălzire a atmosferei” pentru că odată ajuns în stratosferă poate afecta condiţiile atmosferice globale.

