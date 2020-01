Aeronava, un model C-130 Hercules, a dispărut în statul Noul Wales de Sud (New South Wales) unde au fost localizate 84 de focare de incendii, iar 40 dintre ele nu sunt sub control. Avionul s-a prăbuşit în Munţii Snowy, la două ore distanţă de Canberra. Autorităţile nu ştiu încă ce a dus la prăbuşirea avionului. Incendiile de vegetaţie din Australia se apropie periculos de aeroportul Internaţional din Canberra, unde mai multe zboruri au fost afectate iar autorităţile luau în considerare închiderera sa.

Oh c’mon! More fires today, creeping ever closer to #Canberra 😧 #Pialligo #Queanbeyan area be vigilant. This is scary stuff. #canberrafire #bushfires #ClimateEmergency #smoke @ACT_ESA @NSWRFS pic.twitter.com/F2krlE9mcA