De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul preşedintelui din Chile, Sebastian Pinera, care a oferit patru aeronave destinate stingerii incendiilor de vegetaţie.

Într-o conferinţă de presă după întâlnirea cu Pinera la Brasilia, Bolsonaro a declarat că vecinii Braziliei, cu excepţia Venezuelei, vor organiza o reuniune pe 6 septembrie în Leticia, Columbia, pentru a discuta problemele din Pădurea Amazoniană.

Cei doi lideri au declarat, după discuţiile avute în capitala braziliană, că problemele de mediu trebuie să fie rezolvate cu respectarea „suveranităţii naţionale”, iar fiecare ţară ar trebui să deţină controlul asupra „utilizării raţionale şi sustenabile a resurselor sale naturale, în acord cu obligaţiile de mediu şi cu nevoile cetăţenilor”.

