La bordul ambarcaţiunii Conception se aflau în total 39 de persoane, printre care şase membrii ai echipajului. Cinci dintre membrii echipajului au reuşit să se salveze sărind în apă şi au fost ulterior recuperaţi de o ambarcaţiune care naviga în zonă.

Matthew Kroll, un oficial din cadrul Pazei de Coastă, a declarat că cel puţin 25 de persoane care se aflau la bordul unei ambarcaţiuni pentru scufundări au murit, iar căutările continuă pentru recuperarea celorlalte nouă persoane dispărute. Acesta a precizat că alte cinci persoane au fost găsite, dar nu au putut fi recuperate din cauza condiţiilor de nesiguranţă în care se află ambarcaţiunea, care s-a scufundat la aproximativ 18 metri sub apă.

Update: Coast Guard officials confirmed that four bodies were recovered near the dive boat that caught fire off California’s Santa Cruz Island. Many are still missing and rescue operations remain in effect. https://t.co/WfYRdfrAPi — Twitter Moments (@TwitterMoments) September 2, 2019

De asemenea, Kroll a a firmat că aceste numere se bazează pe rapoartele iniţiale, iar autorităţile aşteaptă raportul final în urma autopsiilor.

„Nu ne puteam afla într-o situaţie mai dificilă”, a declarat şeriful regiunii Santa Barbara, Bill Brown, în cadrul unei conferinţe de presă.

First pictures of deadly boat fire in Ventura county California. Official say 34 lost off the coast of Santa Cruz Island. pic.twitter.com/SzbU0WrzqF — Roseanne Tellez (@RoseanneTellez) September 2, 2019

Barca pentru scufundări Conception, se afla la aproximativ 30 de kilometri în larg în momentul izbucnirii incendiului. Ambarcaţiunea se afla într-o croazieră de trei zile şi urma să se întoarcă luni în portul din Santa Barbara.