Un individ a deschis focul la întâmplare spre trecători, în zona Martin Luther King / Bidwell din Jersey City.

Conform site-ului de ştiri NJ.com, doi agenţi de poliţie au fost răniţi în schimbul de focuri.

Gun battle under way between armed men & police in #NewJersey.1 police officers & 1 gun man injured so far . According to police the injured suspect is still firing while laying on ground .

Gun men reportedly firing at police men & civilians pic.twitter.com/r9e4kNE3fy