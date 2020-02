18:18: „Credem că sunt două victime înunghiate. Aşteptăm noutăţi despre starea lor. Locul incidentului este complet izolat”, a anuţat Metropolitan Police.

Update 18:10. Premierul britanic Boris Johnson a mulţumit echipelor de intervenţie la incidentul din Streatham, declarat ca de natură teroristă. „Gândurile mele sunt alături de cei răniţi şi toţi cei afectaţi”, a scris Boris Johnson pe contul de Twitter.

Update 18:03: Poliţia a confirmat că bărbatul suspect împuşcat a fost declarat mort.

Potrivit poliţiei londoneze, se crede că mai multe persoane au fost înjunghiate şi sunt cercetate circumstanţele

„Incidentul a fost declarat ca având legătură cu terorismul”, a transmis Metropolitan Police.

Pe reţelele de socializare au apărut mai multe imagini video cu intervenţia armată forţelor de ordine.

Anterior, poliţiştii anunţase populaţia să evite zona.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z