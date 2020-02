20:08: Poliţia londoneză a anunţat că sunt trei victime ale atacului care sunt cunoscute în acest moment ale atacului,O peroană este spitalizată, în stare foarte gravă, viaţa îi este pusă în pericol. Poliţia este în curs de a informa familia.

O a doua victimă a fost tratată la faţa locului pentru răni minore înainte de a fi dusă la spital. Şi a treia victimă a fost dusă la spital, nu este într-o stare gravă, în masură să îi pună în pericol viaţa.

19:08: Un martor a declarat, pentru Sky News, că paramedicii au venit după o jumătate de oră de la apelul său, în timp ce o victimă inocentă sângera în mijlocul străzii.

18:50: Una dintre persoanele înjunghiate ar fi în stare gravă, potrivit jurnaliştilor publicaţiei The Guardian. Aceştia scriu că în această fază a cercetărilor, se crede că suspectul a fost motivat de ideologia teroristă islamică.

Bărbatul împuşcat de poliţişti purta o „falsă vestă kamikaze”, făcută din obiecte create special să pară dispozitive explozive improvizate.

18:18: „Credem că sunt două victime înunghiate. Aşteptăm noutăţi despre starea lor. Locul incidentului este complet izolat”, a anuţat Metropolitan Police.

Update 18:10. Premierul britanic Boris Johnson a mulţumit echipelor de intervenţie la incidentul din Streatham, declarat ca de natură teroristă. „Gândurile mele sunt alături de cei răniţi şi toţi cei afectaţi”, a scris Boris Johnson pe contul de Twitter.

Update 18:03: Poliţia a confirmat că bărbatul suspect împuşcat a fost declarat mort.

Ştirea iniţială: Potrivit poliţiei londoneze, se crede că mai multe persoane au fost înjunghiate şi sunt cercetate circumstanţele producerii atacului.

„Incidentul a fost declarat ca fiind de natură teroristă”, a transmis Metropolitan Police.

Pe reţelele de socializare au apărut mai multe imagini video cu intervenţia armată forţelor de ordine.

Anterior, poliţiştii anunţase populaţia să evite zona.

Atacul din zona Streatham este similar cu cel petrecut acum două luni, când poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a ucis doi oameni şi a rănit alţi trei într-un atac cu cutiţul pe London Bridge, în centrul Londrei.

Poliţia metropolitană a dezvăluit atunci că autorul atentatului era Usman Khan, care a fost închis în 2012 pentru fapte ce constituie infracţiuni cu caracter terorist, fiind eliberat condiţionat în decembrie 2018

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z