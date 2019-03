Vehiculele de mari dimensiuni au fost ţinta principală a rafalelelor de vânt. Imagini neobişnuite cu un tir smuls de pe şosea au fost surprinse în statul american Texas.

TIR-ul se îndrepta către oraşul Amarillo din Texas. Meteorologii nu anunţaseră furtună aşa că şoferul a plecat la drum, dar nu mică i-a fost mirarea când a observat că nu mai poate face faţă vântului mult prea puternic.

Un şofer care staţiona, a înregistrat momentul în care tirul a fost pur şi simplu aruncat de pe şosea şi a postat imaginile pe Twitter.

„Dumnezeule, Dumnezeule”, a exclamat martorul sub privirile căruia camionul s-a prăbuşit din senin.

Semi truck being blown over and sliding into the ditch in Amarillo Tx!!! Extreme winds gusting to 80MPH with wind spread damage throughout the area. #txwx #highwindwarning pic.twitter.com/aTyVT2KyKb

Roţile din spate ale tirului au fost ridicate de vânt, ceea ce a dus la pierderea echilibrului camionului.

Nu a fost singurul vehicul care a avut de-a face cu vântul nemilos. Acelaşi martor a surprins în aceeaşi zi un alt camion care se prăbuşeşte pe şosea.

NOT 1 BUT 2 semi trucks flip over in same spot! Winds gusting over 80mph here in Amarillo Tx! EXTREMELY windy. If you are in a high profile vehicle SLOW DOWN! #txwx #highwindwarning pic.twitter.com/fvSrlCFcpk