Un bărbat înarmat cu un cuţit a deturnat un autobuz în oraşul Longyan din sud-estul provinciei chineze Fujian şi a intrat cu el în pietonii de pe trotuar.

Cel puţin 5 persoane, dintre care un poliţist, şi-au pierdut viaţa şi 21 au fost rănite.

#BREAKING: A bus ran into pedestrians after being hijacked by a man with a knife on Tuesday in Longyan, Southeast China’s Fujian Province. Five people died, including a police officer, and 21 others injured. The suspect was seized by police and the incident is under investigation pic.twitter.com/OQI3vN0kzs