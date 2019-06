Preşedintele american a declarat că vizita în zona demilitarizată a fost programată de câteva luni.

Întâlnirea între cei doi lideri în zona demilitarizată, care este fără precedent, vine după ce liderul de la Casa Albă a postat pe Twittter că doreşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean.

US President Donald Trump and South Korean President Moon Jae-in have visited one of the demilitarized zone observation posts that offer a view of North Korea.



