Statul Kerala, din sud-vestul ţării, este cel mai afectat de aceste inundaţii, înregistrând aproape jumătate din numărul deceselor.

Săptămâna trecută, mii de camioane au rămas blocate pe autostrada care face legătura între Mumbai şi Bangalore după ce mai multe porţiuni ale acesteia au fost inundate.

A friend from Pune, India sent this. Why on earth are people and cars crossing a bridge under these circumstances? So much belief on your luck and such little regard for rational behavior? #floods pic.twitter.com/rgbt8diE2D