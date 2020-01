Iranienii au dat un semnal serios în acest sens arborând pentru prima dată în istorie steagul roşu deasupra unei moschei considerată loc sacru.

Arborarea steagului roşu simbolizează începerea unui „război sângeros” în cultura arabă, informează Daily Mail. Steagul a fost arborat la moscheea Jamkaram din oraşul Qom, un loc considerat sacru şi sfânt în Orientul Mijlociu încă din Evul Mediu.

Generalul Gholamali Abuhamzeh a fost citat vineri de agenţia de ştiri Tasnim declarând că Iranul îi va pedepsi pe americani oriunde s-ar afla la îndemâna Republicii Islamice şi a ridicat perspectiva atacurilor asupra navelor din Golf.

Red Flag is hoisted on top of Masjid E Jimkaran. Never before in the history of Iran has a red flag been hoisted on this most significant mosque in #Iran pic.twitter.com/IL85paMkQf