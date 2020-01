Mai precis, corpul lui Soleimani a fost transportat într-un vehicul Chevrolet. Mai mult, după cum a observat un utilizator de Twitter, un militar irakian din apropierea maşinii purta o uniformă de fabricaţie americană şi o armă M-16 şi ea tot „made in USA”.

Soleimani este fostul şef al Forţei Quds, care are rolul de a instrui alte forţe din afara ţării susţinute de regimul de la Teheran şi de a executa misiuni importante oriunde se poate în lume.

Generalul a fost ucis de o dronă americană MQ-9 Reaper, care a folosit, cel mai probabil, rachete aer-sol Hellfire.

So funny

The body of #Soleimani in the funeral carried by a Chevrolet American car, the military guys around the car suited up an American uniform with an American M16 rifle , and the crowds shouting “Death for America” pic.twitter.com/tvzWBcoZ7g