Iniţial, s-ar fi dorit ca la aniversarea Alianţei Nord-Atlantice să fie evitate orice fel de momente jenante, scrie The New York Times.

Cu toate acestea, planurile au fost date peste cap marţi, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron l-a provocat pe Donald Trump în timpul unei apariţii la TV. O nouă surpriză a avut loc miercuri, după ce un scurt video a apărut în mediul online, liderii celor mai puternice state ale lumii putând fi văzuţi la recepţia de la Palatul Buckingham aparent plângându-se de modul neortodox în care se comportă preşedintele SUA.

Imaginile, publicate de Canadian Broadcasting Corporation, îl arată pe premierul Canadei Justin Trudeau care se pare că se plânge de comportamentul lui Trump din prima zi a summitului NATO. Donald Trump a vorbit cu jurnaliştii mai mult de două ore marţi, fapt care se pare că l-a uimit pe premierul canadian.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP