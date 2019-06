Generalul, al cărui nume nu a fost divulgat, a fost acuzat de planificarea unui puci, dar a sfârşit ca victimă a celei mai noi metode de execuţie, preferată de regimul de la Phenian, scrie mirror.co.uk, citând Daily Star.



Se pare că acvariul uriaş cu piranha a fost construit în interiorul reşedinţei lui Kim din Ryongsong.



Victimei i-au fost tăiate braţele şi trunchiul cu ajutorul cuţitelor, înainte să fie aruncată la peştii ucigaşi, susţine presa străină.



Sursele susţin că nu se ştie exact dacă generalul a fost ucis de peşti, a murit din cauza rănilor grave sau pur şi simplu s-a înecat.



Liderul nord-coreean s-a inspirat în execuţia sa dintr-un film din seria James Bond, „The Spy Who Loved Me” (1977).



În acest film, răufăcătorul Karl Stromberg şi-a executat duşmanii aruncându-i într-un acvariu cu rechini.



Acvariul lui Kim ar fi fost umplut cu sute de piranha, importaţi din Brazilia. Piranha are dinţii ca nişte lame ascuţite şi poate smulge carnea de pe un cadavru în câteva minute.



Kim a ucis 16 oficiali, de la venirea sa la putere, în 2011. Liderul nord-coreean a ucis numeroase persoane, printre care: şeful armatei, CEO-ul Băncii Centrale şi ambasadorii în Cuba şi Malaezia.



Un agent al serviciilor secrete britanice a declarat: „Kim conduce prin teroare. Mulţi inamici ai statului au fost executaţi în public. El vrea ca toată lumea să ştie că există riscul unei morţi extrem de neplăcute, dacă persoana respectivă este suspectată de trădare. Folosirea peştilor piranha reprezintă o emblemă a lui Kim.



Pentru el, frica şi teroarea reprezintă unelte politice. Fie că metoda uciderii cu piranha dă sau nu roade, pe el n-o să-l deranjeze”.