Legenda din NBA călătorea cu alţi trei oameni în elicopterul său privat, când acesta s-a prăbuşit în localitatea Calabasas, duminică, potrivit presei din SUA. Bryant a fost unul dintre cei mai talentaţi baschetbalişti americani. Succesul i-a adus acestuia o avere impresionantă.

Potrivit sursei citate, autorităţile au fost alertate la ora 10.01 că aparatul de zbor s-a prăbuşit. Pompierii au fost trimişi la faţa locului pentru a stinge flăcările.

ABC News transmite că fiica sa, Giana, de 13 ani, era cu el în elicopter când acesta s-a prăbuşit. Potrivit mirror.co.uk, aceştia mergeau la Academia Mamba, acolo unde voiau să joace baschet. Academia se află în apropierea oraşului Thousand Oaks, Los Angeles.

Presa internaţională notează că soţia acestuia, Vanessa, nu se afla la bordul aeronavei. Acesta şi celelalte trei fiice ale lor, Natalia, Bianca şi nou-născura Capri (iunie 2019) nu au fost implicate în accident.

Primele imagini cu locul accidentului AICI.

Elicopterul s-a prăbuşit în zona deluroasă din orăşelul Calabasas, în California, potrivit Şerifului Departamentului de Poliţie din Los Angeles.

