UPDATE 21:04 Iohannis: Condamn cu fermitate atacul terorist laş de la Ambasada din Kabul

Preşedintele Klaus Iohannis condamnă cu fermitate atacul terorist "laş" care a ucis un diplomat român şi a rănit alt oficial al României. Acesta a reiterat angajamentul profund pentru combaterea terorismului la nivel internaţional.

„Condamn cu fermitate atacul terorist laş care, din păcate, a pus capăt vieţii unui cetăţean român şi a rănit grav un alt cetăţean român din cadrul Ambasadei României la Kabul. Transmit condoleanţe familiei îndoliate şi urez însănătoşire grabnică cetăţeanului român rănit în acelaşi atentat. Reiterez angajamentul nostru profund pentru combaterea terorismului la nivel internaţional”, arată mesajul preşedintelui Klaus Iohannis transmis, marţi seară, de Administraţia Prezidenţială.

UPDATE 21:00 Leş: În funcţie de ce e nevoie suntem la dispoziţie

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a anunţat, marţi seară, după atacul terorist din Kabul în urma căruia un reprezentant al misiunii diplomatice a României a murit, iar altul a fost rănit, că instituţia pe care o conduce este pregătită să intervină în funcţie de ce e nevoie.

"Din păcate, se întâmplă astfel de tragedii. În campusul în care-şi desfăşoară activitatea Ambasada României, a avut loc acest atac terorist, îndreptat împotriva unor cetăţeni străini, de data aceasta un cetăţean român a fost ucis, respectiv unul a fost grav rănit. Cetăţeanul român rănit urmează să fie transferat cât mai repede posibil în Europa şi vom vedea care va fi evoluţia stării de sănătate a acestuia. În funcţie de cererile pe care ni le vor da cei de la Ministerul Afacerilor Externe, vom lua deciziile cele mai bune. În funcţie de ce va fi nevoie, de avioane de transport , noi vom fi la dispoziţie astfel încât să putem transfera pe cei răniţi şi să vedem care sunt măsurile de luat pentru ambasadorul decedat", a declarat Gabriel Leş, la Antena 3.

UPDATE 20:40 Dăncilă: Condamn ferm atacul terorist sângeros din Afganistan, un act de o cumplită cruzime

Premierul Viorica Dăncilă a condamnat, marţi, atacul terorist de la Kabul, în urma căruia un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost rănit, precizând că acesta nu abate statul român din lupta contra terorismului.

„Condamn ferm atacul terorist sângeros din Afganistan, în urma căruia un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost rănit. Acest act de o cumplită cruzime în care au fost ucişi mai mulţi cetăţeni străini şi peste 100 de persoane au fost rănite nu ne clatină determinarea şi nu ne abate de la angajamentul nostru, alături de partenerii internaţionali, în lupta împotriva terorismului. Transmit condoleanţe familiei cetăţeanului român care şi-a pierdut viaţa în urma acestui atac, precum şi tuturor celor care au pierdut pe cineva drag, iar celor răniţi le doresc multă sănătate şi putere pentru a se recupera cât mai rapid. Guvernul României îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile de instaurare a păcii şi stabilităţii durabile în Afganistan”, a transmis Viorica Dăncilă, pe Facebook.

UPDATE 20:12 Mănescu: A fost ţintită Ambasada României la Kabul. Diplomatul român şi-a dat viaţa pentru ceilalţi

Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat, marţi seară, că atacul terorist de la Kabul a vizat Ambasada României, precizând că a fost vorba de un asalt susţinut timp de câteva ore şi că imobilul respectiv nu mai poate fi utilizat.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că, la momentul atacului, erau 12 diplomaţi români la misiunea de la Kabul, atacul având loc luni seară, la ora 22.00, ora României, şi durând câteva ore după miezul nopţii.

„A fost un asalt cu mitraliere, au fost maşini capcană, cu tiruri. Dimineaţa au reuşit să-i scoată de acolo, să-i evacueze şi acum sunt în siguranţă. După ce au atacat clădirea principală, au incendiat şi alte clădiri anexe. Locul nu mai poate fi utilizat în acest moment", a mai spus Ramona Mănescu.

Ministrul a precizat că atât preşedintele Klaus Iohannis, cât şi premierul Viorica Dăncilă au fost informaţi despre tragedie şi că, după părerea sa, pentru diplomatul român mort s-ar impune funeralii naţionale, având în vedere actul de curaj de care a dat dovadă.

Ştirea iniţială:

„În cursul nopţii de 2 spre 3 septembrie 2019, în cadrul campusului în care îşi desfăşoară activitatea Ambasada României la Kabul a avut loc un atac terorist îndreptat împotriva cetăţenilor străini. În urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, iar altul a fost grav rănit”, transmite Ministerul de Externe într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Potrivit MAE, cetăţeanul român rănit urmează să fie transferat cât de curând posibil în Europa, în funcţie de evoluţia stării de sănătate, pentru a beneficia de asistenţă medicală de specialitate.

Reprezentanţii MAE precizează că atât şeful misiunii diplomatice, cât şi şeful echipei de pază din cadrul ambasadei au fost evacuaţi într-o bază militară din apropiere, fiind în afara oricărui pericol.

„Ministrul Ramona Mănescu a avut o convorbire telefonică cu şeful misiunii diplomatice a României la Kabul şi rămâne în legătură permanentă pentru acordarea sprijinului necesar”, arată sursa.

Reprezentantul Ambasadei României la Kabul rămâne în contact cu Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi cu toate autorităţile competente în vederea repatrierii trupului neînsufleţit, precum şi a transferului, în condiţii de siguranţă, a cetăţeanului român rănit.

Ministerul condamnă în termenii cei mai fermi atacul terorist şi reiterează sprijinul României în lupta împotriva terorismului, în toate formele sale de manifestare.

„Ministerul Afacerilor Externe este alături de familiile colegilor noştri. Transmitem sincere condoleanţe familiei victimei şi recuperare rapidă persoanei rănite”, mai transmite MAE.

Cel puţin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost rănite după ce un vehicul a explodat în capitala afgană Kabul, în apropierea unei clădiri folosite de organizaţiile internaţionale, au informat serviciile de urgenţă, relatează Reuters.

The Taliban took credit for the deadly attack in Kabul, Afghanistan, Monday that killed 16 people and wounded at least 119, just hours after the Taliban agreed "in principle" to a deal to end the 18-year conflict, the longest war in which the United States has been embroiled. pic.twitter.com/IfnNXdIujb