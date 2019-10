Lovitură pentru Rudolph Giuliani. Avocatul lui Trump, anchetat pentru legăturile cu Turcia şi SUA

Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui american Donald Trump, este anchetat de procurori în legătură cu activităţile sale în Turcia şi Ucraina, relatează publicaţia The Guardian, care citează The New York Times.