Decizia a fost luată de Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi - pentru şi 3 voturi - împotrivă, în cadrul unui vot secret.

Fidesz nu va mai avea drepturi ca membru de partid al PPE: nu mai are dreptul de a vota în nicio reuniune şi nici de a propune candidaţi pentru poziţiile în cadrul PPE.

Se va înfiinţa un Comitet de Evaluare condus de fostul preşedinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, care va evalua respectarea statului de drept şi a valorilor PPE în Ungaria şi va prezenta un raport, a declarat Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European.

Viktor Orban: Fidesz îşi suspendă în mod unilateral activitatea din PPE

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Fidesz a decis în mod unilateral să îşi suspende exercitarea drepturilor de membru al Partidului Popular European (PPE), informează MTI.

„Nu putem fi excluşi sau suspendaţi - am câştigat patru runde de alegeri, am fost aleşi de către cetăţenii Ungariei", a adăugat Orban. El a declarat că Fidesz a obţinut 47, 56, respectiv 52 de procente la ultimele trei alegeri pentru Parlamentul European. „Un partid ca acesta nu va permite să fie exclus sau suspendat, ci, în schimb, se va ridica şi va pleca", a mai declarat premierul.

Mureşan, despre suspendarea Fidesz din PPE: PNL a votat în favoarea acestei decizii

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureşan a declarat că PNL au votat în favoarea suspendării Fidesz, formaţiunea condusă de premierul ungar Viktor Orban, din Partidul Popularilor Europeni, decizie luată miercuri de Adunarea Politică a PPE.

„Tocmai a fost suspendată calitatea Fidesz de partid membru al PPE. Fidesz nu mai are drepturi de partid membru al PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a vota în nicio reuniune a PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a propune candidaţi pentru nicio poziţie în cadrul PPE. Se înfiinţează un Comitet de Evaluare condus de fostul preşedinte al Consiliului European, Herman van Rompuy care va evalua respectarea statului de drept şi a valorilor PPE în Ungaria şi va prezenta un raport. Asta a decis acum Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă în cadrul unui vot secret. Această decizie intră imediat în vigoare. Partidul Naţional Liberal a votat în favoarea acestei decizii. Viktor Orban şi reprezentanţii Fidesz au părăsit sala”, a scris europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pe Facebook.