Preşedintele Emmanuel Macron crede că Jair Bolsonaro "a minţit" la summitul G20 desfăşurat în iunie în Osaka (Japonia) în privinţa angajamentelor privind protejarea mediului, astfel că Franţa se va opune Acordului de liber-schimb negociat de Uniunea Europeană cu Piaţa Comună a Sudului (Mercosur), o organizaţie din care fac parte numeroase naţiuni sud-americane, a comunicat un oficial de la Palatul Élysée, citat de cotidianul Le Figaro.



"Ţinând cont de atitudinea Braziliei din ultimele săptămâni, preşedintele Republicii nu poate decât să constate că Jair Bolsonaro l-a minţit la summitul de la Osaka", a declarat oficialul citat.



"Deciziile şi poziţiile Braziliei din ultimele săptămâni arată clar că preşedintele Bolsonaro a decis să nu îşi respecte angajamentele climatice şi în materie de biodiversitate. În aceste condiţii, Franţa se opune Acordului cu Mercosur. Motivele sunt legate de lipsa de acţiune a lui Jair Bolsonaro faţă de schimbările climatice, inclusiv în cazul incendiilor de vegetaţie", a confirmat Palatul Elysée.



Irlanda a adoptat o poziţie similară faţă de Acordul UE-Mercosur. "Irlanda nu are cum să voteze pentru Acordul de liber-schimb UE-Mercosur dacă Brazilia nu îşi respectă angajamentele în domeniul mediului", a declarat premierul Leo Varadkar, citat de Agenţia France-Presse.



Franţa anunţase condiţii de protejare a mediului pentru semnarea Acordului cu naţiunile sud-americane.



"Casa noastră arde, la propriu. Amazonul, plămânul planetei noastre care produce 20% din oxidenul nostru, este în flăcări. Este o criză internaţională. Membrii G7 trebuie să acorde două zile pentru a discuta despre această urgenţă", a transmis Emmanuel Macron prin Twitter.



La rândul său, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a afirmat că este vorba de o "criză internaţională". "Incendiile din pădurea amazoniană nu produc doar suferinţă, sunt o criză internaţională. Suntem pregătiţi să oferim orice asistenţă este necesară pentru a le aduce sub control şi a contribui la protejarea uneia dintre cele mai mari minuni de pe Terra", a declarat Boris Johnson prin Twitter.



Jair Bolsonaro este vizat de critici internaţionale din cauza incendiilor care afectează Pădurea Amazoniană. Liderul brazilian, considerat un politician populist, este acuzat că a relaxat reglementările, facilitând defrişările.



Deşi a recunoscut că Brazilia nu dispune de echipamentele necesare stingerii miilor de incendii de vegetaţie, Jair Bolsonaro a părut să respingă ofertele de ajutor străin. "Ţările care trimit bani aici nu o fac din filantropie. Vor să interfereze asupra suveranităţii noastre", a declarat Bolsonaro, citat de agenţia Reuters şi de publicaţia The Hill. Bolsonaro a anunţat că analizează posibilitatea mobilizării armatei pentru a stinge incendiile de vegetaţie.