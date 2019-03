Theresa May îi va trimite marţi ori miercuri o scrisoare oficială preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar şi implicit amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a precizat purtătorul de cuvânt al Biroului premierului britanic, citat de agenţia de presă Reuters.

Anunţul a fost făcut după ce Theresa May a discutat cu membrii Cabinetului guvernamental britanic în cadrul unei şedinţe de urgenţă desfăşurată marţi.

Mai multe ţări membre UE, inclusiv România, au îndemnat Marea Britanie să prezinte o strategie clară privind Brexit.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a dat asigurări marţi că va face toate eforturile pentru ieşirea ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană, informează site-ul cotidianului Le Figaro. "Eu voi lupta până în ultimul minut pe 29 martie pentru o ieşire ordonată a Marii Britanii din UE. Nu avem mult timp până atunci, sunt doar câteva zile", a declarat Angela Merkel într-o conferinţă de presă desfăşurată la Berlin. Întrebată dacă Uniunea Europeană manifestă disponibilitatea amânării Brexit, Angela Merkel a precizat: "Eu sper să menţinem relaţii bune cu Marea Britanie după ce va părăsi Uniunea Europeană".

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercuri. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor sau dacă nu va fi supus votului, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Theresa May anunţase luni seară că obţinuse clauze juridice pentru garantarea statutului temporar al măsurilor adoptate la frontiera irlandeză.

Foto: Hepta