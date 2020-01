Personalul medical are nevoie de cât mai multe haine de protecţie, inclusiv ochelari şi măşti, aflându-se permanent în pericol şi luând contact cu persoane purtătoare de agenţi patogeni. „Parcă am intra în luptă fără armură”, a adăugat unul dintre cei patru medici intervievaţi. De altfel, Liang Wudong, medic chinez, a murit deja din cauza virusului.

Doctor Liang Wudong at the ENT department of Hubei Xinhua Hospital who had been at the front line fighting against #nCoV2019 in Wuhan, died from the virus on Sat at the age of 62. #RIP pic.twitter.com/kahysasuIB