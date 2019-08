Medicul legist şef din New York a vorbit despre ultimele clipe din viaţa lui Jeffrey Epstein. Cum a fost posibil ca miliardarul acuzat de pedofilie să se sinucidă în celulă

Dr. Barbara Sampson, medicul legist şef al oraşului New York, este de părere că Jeffrey Epstein, un om de afaceri cu legături cu o serie de politicieni, inclusiv Donald Trump şi Bill Clinton, s-a sinucis prin spânzurare în celula sa, informează cotidianul The New York Times, citând un oficial.