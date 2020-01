Cuplul britanic a criticat de mai multe ori modul în care este tratat de presă. Într-o declaraţie dată în 2019, prinţul a comparat atenţia pe care o acordă tabloidele soţiei sale cu tratamentul de care a avut parte mama sa din partea presei, arată BBC.

Prinţesa Diana era unul dintre subiectele preferate ale presei, activitatea ei umanitară concurând cu titlurile legate de viaţa sa intimă.

În ultimele zile au apărut speculaţii privind felul în care prinţesa ar fi putut reacţiona la situaţia în care se află fiul său şi soţia acestuia.

Harry a afirmat că "necruţătoarea campanie de presă" concentrată asupra ducesei de Sussex este "istoria care se repetă".

"Mi-am pierdut mama şi acum văd cum soţia mea cade victimă aceloraşi forţe îndârjite”, nota prinţul.

Afirmaţiile au fost făcute după ce tabloidul Mail on Sunday a publicat o scrisoare trimisă de Meghan tatălui său, Thomas Markle, la scurt timp după căsătoria cu Harry, din 2018.

"Diana a fost un simbol al regalităţi fără egal. Era recunoscută la nivel global şi faima ei era internaţională", a explicat specialista în probleme ale regalităţii, Katie Nicholl, pentru Radio 1 Newsbeat.

Dar atenţia de care avea parte prinţesa nu era mereu pozitivă: "Diana era criticată de presă. Era cea mai cunoscută persoană din lume şi paparazzi erau o prezenţă permanentă în vieţile fiilor săi, William şi Harry", arată autoarea.

Katie spune că "erau momente în care Diana era curtenitoare cu presa şi controla ce se întâmplă. Până la urmă jocul a ajuns să fie prea mult pentru ambele părţi”.

Meghan, pe de altă parte, şi-a închis blogul personal din momentul în care a intrat în familia regală şi majoritate interviurilor pe care le-a acordat sunt legate de activitatea ei umanitară.

Prinţesa şi presa în memoria fiului

Jurnaliştii remarcă şi faptul că perspectiva pe care Harry şi William o au în legătură cu presa este determinată şi de modul în care mama sa şi-a pierdut viaţa în timp ce era urmărită de paparazzi.

Diana a încetat din viaţă în urma unui accident de maşină petrecut în pasajul Pont de l'Alma din Paris pe 31 august 1997. Harry avea 12 ani în acel moment.

Şoferul de la volanul maşinii în care se afla Diana, Henri Paul, consumase alcol iar maşina era urmărită de paparazzi pe motorete atunci când a avut loc accidentul.

Ancheta a stabilit că moartea Dianei a survenit în condiţiile nerespectării regulilor de trafic pe fondul ”neglijenţei flagrante” arătate atât de şofer cât şi de jurnaliştii care urmăreau automobilul.

Harry a vorbit într-un documentar din 2017 despre rolul jucat de jurnalişti în moartea mamei sale: ”Cred că unul dintre lucrurile cu care e cel mai greu să te împaci e faptul că oamenii care au urmărit-o în pasaj sunt aceiaşi cu cei care au fotografiat-o murind pe bancheta din spate a maşinii după accident”.

Soţia vedetă şi presa

Jurnaliştii britanici susţin că "Meghan nu este urmărită de paparazzi la fel cum se întâmpla în cazul Dianei". Potrivit acestora, prinţul ar fi deranjat de articolele care o critică pe Meghan.

"Atacă jurnaliştii pe care îi consideră interesaţi să spună poveşti negative despre soţia sa”, arată Katie Nicholl.

Au fost multe articole care au pus-o pe Meghan într-o lumină negativă, de la cele privind preţul hainelor de lux pe care le poartă până la costurile ridicate la care a ajuns renovarea casei celor doi.

În acelaşi timp, Meghan, fostă actriţă de succes, este obişnuită cu atenţia presei. Ea era faimoasă dinainte să-l cunoască pe Prinţul Harry. Actriţa a cunoscut succesul în urma filmărilor pentru serialul ”Suits”. De altfel, a coordonat pentru multă vreme un blog de lifestyle numit The Tig, iar într-o vreme a fost co-prezentatoare pentru emisiunea concurs Deal or No Deal.

Mama actriţei este afro-americană, iar tatăl său este alb. Odată devenită logodnica Prinţului Harry, Meghan Markle este prima persoană de culoare care face parte din Familia Regală. Mama sa a fost asistent social şi instructor de yoga, în California, iar tatăl său a lucrat ca director de imagine şi regizor de lumini. Cei doi au divorţat când Meghan avea numai şase ani. Din partea tatălui mai are doi fraţi vitregi, Samantha Markle şi Thomas Markle Jr. de care se spune că nu este deloc apropiată. Mama actriţei a participat la nunta dintre Meghan şi Harry şi a fost prezentă la primele apariţii publice ale fiului celor doi. În schimb tatăl şi fraţii vitregi au comentat vehement în presă faptul că nu au fost invitaţi la evenimentele din viaţa lui Meghan.

Meghan nu este la prima căsnicie. Actriţa a fost căsătorită în perioada 2011-2013 cu producătorul de film Trevor Engelson. Practic, nu este prima femeie divorţată care urmează să facă parte din Familia Regală. În anul 1937, Regele Edward al VIII-lea a abdicat de la tron pentru a se căsători cu o americancă divorţată pe nume Wallis Simpson. Acest lucru a declanşat scandalul secolului, iar cuplul a fost exilat, Edward primind mai apoi titlul de Duce de Windsor. De asemenea, Camilla Parker Bowles era divorţată înainte de a se căsători în anul 2005 cu tatăl Prinţului Harry, Prinţul Charles, un alt eveniment care a iscat scandal.

Înainte de a se muta în Nottingham Cottage la Palatul Kensington, actriţa locuia în Toronto însă, s-a născut în Los Angeles, ceea ce o face cetăţean american. Este primul american care, oficial, se logodeşte cu un membru al Familiei Regale Britanice.

La începutul carierei, Meghan a lucrat în calitate de caligraf şi a predat tehnici de legare a cărţilor pentru a-şi câştiga cariera atunci când nu găsea roluri. Prima sa apariţie pe ecran a fost într-un rol secundar din ”General Hospital”. A fost cooptată în distribuţia seriei ”Suits” în 2011 şi a jucat în acest serial până în sezonul 7 în rolul Rachel Zane. Revista Fortune estima că Markle era plătită cu aproximativ 50.000 de dolari pentru fiecare episod. A fondat platforma de lifestyle The Tig în 2014, unde scria despre secrete culinare, modă, cosmetică şi călătorii. Pe măsură ce blogul său s-a dezvoltat, Meghan a apelat la instructori de yoga, specialişti în cosmetică şi antrenori pentru a oferi cititorilor mai multe articole de specialitate. A început o relaţie cu prinţul Harry în 2016, în urma unui blind date aranjat de o cunoştinţă comună. Cei doi s-au căsătorit în 2018, după ce Meghan Markle a fost confirmată în Biserica Anglicană. Meghan l-a născut pe 6 mai 2019 pe Archie, primul fiu al cuplului.

Prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, era al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Archie, fiul său şi al lui Meghan este cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al şaptelea în ordinea succesiunii la tron.

Harry urmează să apară în public pentru prima dată de la efectuarea anunţului privind retragerea din prim-planul regalităţii, joi, pentru Cupa Mondială a Ligii de Rugby, la palatul Buckingham.

Miercuri, ducii de Sussex au anunţat şi că vor adopta "o abordare media revizuită" din primăvara acestui an. De exemplu, vor colabora cu "organizaţii de media democratice şi tinere şi cu viitori jurnalişti", iar unora li se va acorda acces exclusiv la evenimente regale. "După multe luni de reflecţie şi discuţii, am ales să facem o tranziţie anul acesta prin configurarea unui nou rol progresiv în instituţie", au transmis prinţul Harry şi ducesa Meghan. "Intenţionăm să renunţăm la statutul de membri seniori ai Familiei regale şi să muncim pentru a deveni independenţi din punct de vedere financiar, dar vom continua să o susţinem deplin pe Majestatea Sa Regina", precizau prinţul Harry şi Meghan Markle, conform BBC şi Sky News.