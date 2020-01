„Iranul a luat şi a încheiat măsuri proporţionale, de autoapărare, conform Articolului 51 al Cartei Naţiunilor Unite, vizând baza de la care a fost lansat un atac laş asupra cetăţenilor şi oficialilor noştri”, a scris Zarif pe Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.