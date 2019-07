Cele 13 nave, folosite de US Navy şi US Coast Guard, fac parte din clasa Cyclone. Dintre acestea, 10 sunt în serviciul US Navy.

Ambarcaţiunile au un deplasament de doar 334 de tone, dar sunt foarte bine înarmate. Prin comparaţie, un distrugător din clasa Arleigh Burke are un deplasament de 9.000 de tone.

Fiecare navă de patrulare dispune de câte două tunuri de 25 mm, două mitraliere de 12,7 mm, două lansatoare de grenade automate şi două lansatoare de rachete anti-navă (cu câte patru rachete fiecare) cu rază scurtă de acţiune Griffin.

La bord se mai află şi şase lansatoare portabile de rachete sol-aer FIM-92 Stinger.

O navă de patrulare Cyclone are un echipaj de 28 de persoane, ofiţeri şi marinari.

Aceste vase au baza în Bahrain şi mai sunt folosite de un singur stat, în afara SUA. Este vorba despre Filipine, care are o singură navă.

