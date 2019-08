„Conform ultimelor informaţii, 118 de incendii de vegetaţie ard pe o suprafaţă de 963.000 de hectare în regiune”, se menţionează într-un comunicat emis de Departamentul de Pompieri din regiune.

Autorităţile au anunţat că cele 118 incendii de vegetaţie nu pun în pericol zonele rezidenţiale.

Majoritatea incendiilor au fost detectate în zone inaccesibile, ceea ce îngreunează operaţiunile desfăşurate de pompieri.

Massive wildlife tragedy as bears and foxes flee taiga, while smaller animals suffocate in smoke. Predators seek food in villages all around Siberia as climate expert warns of worse fires each year due to soaring rise in temperatures, 10C above average. https://t.co/xGVmCYcVI9 pic.twitter.com/KhtRIRsOID