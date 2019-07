Suspiciunile în cazul lui Epstein, care are o avere de două miliarde de dolari, datează de zece ani, când presupusele victime ale afaceristului au spus că acesta s-a folosit de angajaţii săi pentru a aduce fete minore pentru sex, în casa lui uriaşă din Florida.



Fetele au avut chiar şi 13 ani. Epstein a pledat „vinovat” în 2008, sub aspectul a două capete de acuzare ce vizau folosirea serviciilor unei prostituate şi a stat 13 luni într-o închisoare din Florida. Miliardarul a evitat la acea vreme condamnarea pentru trafic de minore.



Anul trecut, publicaţia Miami Herald a prezentat o serie de poveşti legate de un procuror de rang înalt din Florida, Alexander Acosta, care a colaborat cu avocaţii lui Epstein, pentru a obţine o pedeapsă mai blândă pentru miliardar.



Acosta, care este acum secretarul american al muncii, nu a soluţionat acordurile cu 30 din presupusele victime ale lui Epstein, care au spus că s-ar fi opus pedepsei de doar 13 luni de închisoare, stabilită în cazul afaceristului.



În noul caz, mai multe victime au declarat că Epstein le-a abuzat. Acesta va ajunge în custodia federală în Manhattan, până la sosirea la tribunal, programată pentru ziua de luni.



Epstein a fost arestat pe aeroportul Teterboro din New Jersey, după ce s-a întors din Franţa. Avocatul lui nu a dorit să comenteze arestarea lui Epstein.



Epstein, care are case în Manhattan, Palm Beach, New Mexico, Paris şi Insulele Virgine, este acuzat că a abuzat numeroase minore, cu vârste între 13 şi 16 ani, în vila din Palm Beach, informează Bloomberg.