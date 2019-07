„Acum, evocând perioada în care am fost europarlamentar, vă pot spune cu certitudine că am trecut prin foarte multe etape şi absolut în fiecare moment şi PE şi Comisia au spus că România e pregătită să intră în Schengen, din punct de vedere tehnic şi logistic. Practic noi funcţionăm de facto ca un stat membru Schengen, dar nu suntem consideraţi ca atare. Practic România nu cere nimic altceva decât să fie respectat Tratatul. Nu vorbim doar flacul estic al NATO, vorbim şi de flancul de Est. Misiunile şi cum au reuşit românii să exceleze în Frontex şi sunt lucruri în care oficiali străini au mulţumit omologilor români. Cred că cetăţenii români au tot dreptul să îşi primească această bine meritată poziţie de stat membru Schegen. Nu e un lucru de care trebuie să ne rugăm de cineva sau să primim favoruri. Este în Tratat care trebuie respectat. Vă asigur că păstrăm pe agenda ca temă prioritară şi în toate discuţiile bilaterale vor conţine componenţa de aderare la Schengen, nu ne vom opri să le spunem colegilor din UE că România are aceleaşi drepturi”, a afirmat Ramona Mănescu, joi, la Antena 3.

Ministrul de Externe a adăugat că unele state au condiţionat intrarea în Schengen de raportul MCV, chiar dacă ţara noastră are dreptul, prin Tratat să adere.

„Poate anumite state la început s-au opus, au încercat să cupleze MCV cu Schengen. Toate rezoluţiile au fost în favoarea României şi Comisia Europeană a fost de acord. Câteva state membre din Consiliu blochează. Ce e supărător e că unele state s-au gândit să schimbe regulile în timpul jocului. Statele care vor să blocheze invocă Rgulamentul Dublin. Am fost raportor pe acest Regulament şi el nu s-a concretizat, încă continuă negocierile. Se referă la fluxul de tranziţie între statele membre ale cetăţenilor comunitari. Practic nu avem graniţe, dar după atentatele teroriste, statele membre au spus că vor impune controale la graniţe”, a explicat Mănescu.

Ea a mai spus că este posibil să existe intenţia unor state de a amâna o decizie legată de aderarea României la Schengen, în contextul în care invocă Regulamentul de la Dublin.

„În momentul acesta avem în Consiliu jumătate pro jumătate contra. Când invoci modificarea Regulamentului Dublin, când ştii că nu ai consens înseamnă că vrei să lungeşti foarte mult decizia sau nu eşti hotărât să o iei. Nu ai nicio explicaţie epntru lucrul acesta. Avem o opţiune şi anume a explica la nesfârşit că avem dreptate şi că România e în măsură să intre în Schengen”, a conchis ministru.