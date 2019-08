La scurt timp după ce a ieşit din maşina prezidenţială, Trump s-a bătut pe pulpă, aşa cum fac unii oameni atunci când îşi cheamă câinii, transmite publicaţia Inquisitr.

Înregistrarea a fost făcută mai devreme în această lună, în Texas, şi a fost partajată pe Twitter de către comedianul James Felton.

Foarte mulţi oameni au considerat că gestul preşedintelui american este degradant şi înjositor.

Ester posibil ca gestul să nu o fi vizat-o, totuşi, pe Prima Doamnă.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY