Clădirile din apropiere au fost evacuate şi o macara folosită la construcţie, de 82 de metri, este de asemenea, foarte instabilă, a declarat şeful serviciului local de pompieri, Tim McConnell.

"Există o posibilitate foarte mare de prăbuşire a acestei macarale chiar acum", a spus McConnell.

McConnell a declarat că sâmbătă după-amiază echipele de căutare şi salvare urbană au intrat într-o secţiune a clădirii în speranţa de a găsi în viaţă cele două persoane dispărute.

Niciuna dintre persoanele dispărute nu a fost depistată, însă McConnell a spus că autorităţile cred că ştiu locaţiile lor aproximative pe baza discuţiilor cu alţi supravieţuitori ai prăbuşirii. Dronele echipate cu aparat de fotografiat au fost folosite pentru a obţine imagini mai apropiate ale epavei din aer, dar nu au surprins niciun semnal despre cei doi dispăruţi.

A construction worker who was working inside the New Orleans Hard Rock Hotel on Canal Street as it came down Saturday morning was able to escape just in time, and live to tell about it.



"All I thought about was death."



Read his first-hand account here: https://t.co/wbYBjLGeax pic.twitter.com/io3DYfQMfk