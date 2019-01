Oficialii au avertizat că protestele anti-guvern de sâmbătă ar putea fi mai violente şi mai mari, informează France 24.

Peste 80.000 de poliţişti se mobilizează în Franţa pentru al nouălea weekend de proteste anti-guvernamentale ale Vestelor Galbene, iar preşedintele Emmanuel Macron se pregăteşte să lanseze un proces de dezbatere publică, pe durata a trei luni, despre care speră că va opri protestele violente, scrie The Guardian.

Sâmbătă sunt aşteptate demonstraţii la Paris, guvernul temându-se de o repetare a violenţelor din weekendul trecut. Peste 5.000 de poliţişti vor fi mobilizaţi în capitală iar toţi ofiţerii locali au fost mobilizaţi.

Mai multe vehicule blindate şi vor fi prezente pe străzile din Paris în timpul protestelor pentru ca incidentele să nu degenereze.

#France: The first armored vehicles arrived at #Paris, here rue François 1er during #ActeIX #GiletsJaunes #YellowVests #Resistance #Acte9 #GiletsJaunes94 #GiletsJaunepic.twitter.com/P2d53A7EI3